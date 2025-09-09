هفدهم ربیع الاول سالروز طلوع دو خورشید درخشان، پیامبر رحمت و مهربانی و امام جعفر صادق علیه السلام، پرچمدار علم و دانش است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ هفدهم ربیع‌الاول، روزی است که دو خورشید هدایت بر تارک هستی درخشیدند؛ محمد مصطفی(ص)، پیام‌آور رحمت و مهر، و امام جعفر صادق(ع)، پرچمدار علم و اجتهاد. این روز فرخنده، نماد وحدت، حکمت و اخلاق اسلامی است.

امروز نه فقط یک روز در تقویم، که فصل الخطاب عشق و معرفت است. هفدهم ربیع الاول روزی که دو نور الهی بر تارک هستی درخشیدند.

یکی محمد مصطفی پیام آور مهر و آغازگر راه رستگاری، که با کلامش جهان را به بیداری فراخواند و دیگری جعفر صادق، وارث آن رسالت عظیم، که در کوچه باغ‌های علم و حکمت، بذر‌های اندیشه را آبیاری کرد.

این روز فرخنده نماد وحدت، حکت و اخلاق است، فرصتی برای بازخوانی آموزه‌های گرانبهای این دو بزرگوار که چراغ راه بشریت در مسیر کمال و سعادت هستند.

این دو چراغ فروزان هدایت، آموزه هایشان چراغ راه زندگی است، پیامبر با آوردن دین مبین و سیره نبوی شان، الگوی کامل عشق، عدالت و رحمت شدند و امام صادق علیه السلام، با گشودن در‌های دانش و اجتهاد، بنیان گذار مکتبی شدند که اندیشه پویا و تعقل روشن را در دین، معنا بخشید.

ولادت این دو امام یادآور آن است که در مکتب اسلام، عشق و دانش، وحدت و معرفت، همواره دست در دست هم، راه سعادت را هموار می‌کنند.

سیده حکیمه موسوی گزارش می‌دهد