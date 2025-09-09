پخش زنده
در یک دستاورد جدید، متخصصان چینی موفق شدند، ۱۱ ماهواره را تنها با پرتاب یک موشک به فضا بفرستند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن، ساعت ۰۳:۴۸ روز سهشنبه ۱۸ شهریور ماه به وقت محلی، مرکز پرتاب ماهواره تاییوان چین از یک سکوی شناور در آبهای ریجائو در استان شاندونگ، با استفاده از موشک «جیلونگ-۳، ماهوارههای گروه پنجم صورتفلکی ماهوارهای «جیلی» را با موفقیت به فضا پرتاب کرد. براساس آخرین نتایج اعلام شده، همه ماهوارهها با موفقیت وارد مدار مقرر شدند و مأموریت پرتاب ماهواره به موفقیت کامل دست یافته است.
این مأموریت هفتمین پرتاب موشک «جیلونگ-۳» به فضا بود.