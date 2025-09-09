پخش زنده
امروز: -
حفظ اتحاد مقدس و پاسداری از ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی وظیفه همه افراد جامعه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس کل دادگستری استان اصفهان در آیین تکریم و معارفه روسای دادگستریهای خمینیشهر و چادگان با اشاره به اینکه کمبود فضای فیزیکی یکی از مهمترین مشکلات دادگستری در استان است، گفت: به این منظور هم اکنون ۱۱ طرح ساخت و ساز با هدف توسعه فضای فیزیکی مراکز قضایی استان در دستور کار قرار دارد.
حجتالاسلام اسدالله جعفری با تبریک هفته وحدت و میلاد فرخنده نبی مکرم اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) بر لزوم حفظ وحدت بین اقشار، مذاهب، قومیتها و گروهها تاکید و افزود: همه مسوولان و مردم وظیفه دارند اتحادی که به تعبیر مقام معظم رهبری «اتحاد مقدس» است را حفظ و هیچ کس نباید به آن خدشهای وارد کند.
رییس دستگاه قضایی استان گفت: باید مراقب باشیم که به بهانه حفظ اتحاد دچار افراط و تفریط نشویم.
حجتالاسلام اسدالله جعفری همچنین بر حفظ هوشیاری و دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بهویژه دستاوردهای کلانی که در دفاع مقدس دوازده روزه به دست آمد تاکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ تعداد قابل توجهی نیروی کارمند به دادگستریهای خمینیشهر و چادگان اختصاص یافت که وضعیت برخورداری از کادر اداری را به میزان قابل قبولی افزایش داد.
حجتالاسلام جعفری ادامه داد: هم اکنون عمر پروندههای مسن در استان از ۲۰ سال به ۵ سال کاهش یافته و در تلاش هستیم تا پروندههای سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را نیز به پایان برسانیم و با کاهش چندین ماهه نرخ رسیدگیها، مشکل اطاله دادرسی را نیز تا حدود زیادی بهبود ببخشیم.
در آیینی قاسم شریفیان و مجتبی رحیمی به ترتیب بهعنوان روسای جدید دادگستریهای خمینیشهر و چادگان معرفی و از تلاشهای داوود خوشنویس و جعفر رحیمیان قدردانی شد.