شاخص کل بورس روز سه شنبه با افزایش ۵ هزار و ۸۶۰ واحدی به ارتفاع ۲،۶۲۹،۱۵۷ واحد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شاخص هم وزن نیز با افزایش ۲ هزار و ۴۴۰ واحدی سطح ۷۹۲ هزار و ۶۵۹ واحد را تجربه کرد

ارزش معاملات بازار بورس در پایان امروز به ۹ هزار میلیارد تومان رسید.

در پایان معاملات تعداد نماد‌های مثبت ۳۴۰ نماد (۳۹ درصد) و تعداد نماد‌های منفی ۵۴۳ نماد (۶۱ درصد) بوده است.

در معاملات روز جاری شاهد ورود ۲۸۸ میلیارد تومان پول حقیقی به معاملات خرد بودیم.

"فارس" با ۲۹۷۴ واحد بیشترین تاثیر مثبت را را بر شاخص کل داشت.