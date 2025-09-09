پخش زنده
برنامههای آماده سازی تیم ملی کاراته دختران برای حضور در بازیهای المپیک ناشنوایان وارد یازدهمین مرحله اردو شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برگزاری ۱۰ مرحله اردو نتیجه برنامه ریزی انجام شده برای تیم ملی کاراته دختران ناشنوا در مسیر آماده سازی حضور در بازیهای المپیک، تا به امروز بوده است.
این تیم قرار است از (۱۹ شهریور) یازدهمین مرحله اردوی خود را آغاز کند و تا ۲۲ شهریور پیگیر آن باشد. به همین منظور دختران المپیکی کاراته ناشنوایان امروز (سه شنبه ۱۸ شهریور) وارد محل اردوی خود در کمپ تیمهای ملی فدراسیون ورزشهای ناشنوایان میشوند.
اسامی دختران المپیکی کاراته به این شرح است:
کومیته
* نهال زکی زاده (وزن ۵۰- کیلوگرم)
* زینب حسن پور (وزن ۵۵- کیلوگرم)
* سارا ادریا (وزن ۶۱- کیلوگرم)
* بیتا جواهری (وزن ۶۸+ کیلوگرم)
کاتا
*مهناز حسن زاده
* مژده مردانی
* سمیرا ابوالحسنی
سیده مژگان موسوی که در رقابتهای درون اردویی جایگاه پنجم کومیته را به دست آورد نیز در اردو حضور خواهد داشت.
فرحناز ارباب (سرمربی) و شادی جعفری زاده (مربی) هدایت دختران کاراته ناشنوایان را در اردو و بازیهای پیش رو بر عهده دارند.
بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.