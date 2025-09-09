پخش زنده
معاون برنامهريزي و اقتصادي وزارت جهاد کشاورزي بر ضرورت تحول در کشاورزي با تکيه بر رويکردهاي نوين تأکيد کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، اکبر فتحی در وبینار تخصصی روابط عمومی که با حضور مدیران و اعضای شورای روابط عمومیهای بخش کشاورزی آذربایجان شرقی برگزار شد، افزود: ارتقای بهرهوری، توسعه زنجیره ارزش، گسترش بیمههای کشاورزی، جذب سرمایهگذاری و تقویت دیپلماسی غذایی از اولویت های وزارت جهاد کشاورزی است.
وی با اشاره به جایگاه بخش کشاورزی در امنیت غذایی کشور گفت: برنامههای تحولی این بخش با نگاه علمی و اقتصادی تدوین شده و هدف اصلی آن افزایش کارآمدی در مزرعه، کاهش هزینههای تولید و بهبود درآمد کشاورزان است.
وی بهرهگیری از فناوریهای نو، توجه به تغییرات اقلیمی و بهبود زیرساختهای تولید را از ملزومات تحقق این راهبردها دانست و افزود: توسعه بیمههای کشاورزی نقش کلیدی در کاهش خطرات تولید دارد.
به گفته فتحی، اگرچه نرخ بیمه در بخش کشاورزی قابل مقایسه با دیگر حوزههای اقتصادی نیست، اما وزارت جهاد کشاورزی با استفاده از ظرفیت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و ورود بیمههای تجاری، در پی ایجاد فضای رقابتی و پویا در این عرصه است.
فتحی خاطرنشان کرد: از سال گذشته بیمه اجباری گندم به اجرا درآمده است، چرا که تنها ابزار مطمئن برای تضمین حداقل حمایت از کشاورزان محسوب میشود.
دبیر ستاد هماهنگی امنیت غذایی تأکید کرد: در صورت گسترش فرهنگ بیمه میان بهرهبرداران، منابع بیشتری در اختیار صندوق بیمه قرار خواهد گرفت و سطح خدمات افزایش مییابد.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی همچنین بر نقش رسانهها و روابط عمومیها در مدیریت بازار تأکید کرد و گفت: با همکاری روابط عمومیها، رسانهها و معاونتهای بازرگانی استانی میتوان در تنظیم بازار و جلوگیری از رشد غیرمنطقی قیمتها نقشآفرینی کرد.
وی یادآور شد برخی افزایش قیمتها مبنای علمی ندارد و با اطلاعرسانی درست میتوان هم تولیدکننده و هم مصرفکننده را آگاه ساخت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، سرمایهگذاری در زیرساختهای کشاورزی را از سیاستهای جدی این وزارتخانه خواند و افزود: تلاش میکنیم ضمن تقویت سرمایهگذاری دولتی، زمینه حضور پررنگتر بخش خصوصی را نیز فراهم کنیم.
فتحی با اشاره به رشد ۳۲ درصدی صادرات محصولات کشاورزی در سال گذشته، این دستاورد را نتیجه توجه به دیپلماسی غذایی دانست و گفت: همکاریهای گستردهای با کشورهای همسایه و دیگر شرکای تجاری در جریان است تا ضمن تأمین نیازهای وارداتی، مازاد تولید کشور نیز روانه بازارهای صادراتی شود.
به گفته وی، رویکرد وزارت جهاد کشاورزی حرکت به سمت تولید تجارتمحور است تا ضمن عبور از تولید مازاد، کشاورزی کشور به سمت تولید پایدار و صادراتمحور هدایت شود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی توسعه زنجیره ارزش، حمایت از تولیدکنندگان خرد و استقرار نظام بهرهوری را نیز از سیاستهای کلیدی این وزارتخانه برشمرد و یادآور شد: برای تحقق این اهداف باید اراضی کشاورزی یکپارچه شده و به سطح اقتصادی برسد.
وی در پایان از معرفی اوراق سپرده بهعنوان یکی از ابزارهای جدید تأمین مالی در بخش کشاورزی خبر داد و گفت: تاکنون ۱۰ همت منابع از این مسیر جذب شده است که گامی مؤثر در تنوعبخشی به شیوههای تأمین مالی به شمار میرود.