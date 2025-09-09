کشف بیش از ۲۰۰ کیلو تریاک در یاسوج
فرمانده انتظامی کهگیلویه وبویراحمد از کشف ۲۲۵ کیلو تریاک از یک دستگاه خودروی پژو پارس در محور "کاکان-یاسوج" خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه وبویراحمد، سردار سهام صالحی گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر انتقال محموله مواد مخدر از محورهای مواصلاتی استان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی حین انجام ایست و بازرسی و کنترل خودروهای عبوری محور "کاکان" به "یاسوج" خودروی پژو پارس حامل مواد مخدر را مشاهده و به آن دستور توقف دادند.
صالحی تصریح کرد: پس از تعقیب و گریز خودرو توقیف و در بازرسی از آن ۲۲۵ کیلوگرم تریاک کشف و ضبط و راننده نیز دستگیر شد.
فرمانده انتظامی استان خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی تحویل و خودرو نیز به پارکینگ منتقل شد.