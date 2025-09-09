به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه وبویراحمد ، سردار سهام صالحی گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر انتقال محموله مواد مخدر از محور‌های مواصلاتی استان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی حین انجام ایست و بازرسی و کنترل خودرو‌های عبوری محور "کاکان" به "یاسوج" خودروی پژو پارس حامل مواد مخدر را مشاهده و به آن دستور توقف دادند.

صالحی تصریح کرد: پس از تعقیب و گریز خودرو توقیف و در بازرسی از آن ۲۲۵ کیلوگرم تریاک کشف و ضبط و راننده نیز دستگیر شد.