مدیرکل محیط زیست استان تهران: با توجه به فشار بی سابقه بر ظرفیتهای طبیعی کشور؛ بازمهندسی سیاستهای زیست محیطی کشور ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در نشست با مدیران صنایع این استان با اشاره به وضعیت نگران کننده محیط زیست کشور، خواستار بازنگری جدی در شیوههای توسعه صنعتی، بهبود تعامل صنایع با نهادهای نظارتی و ارتقاء جایگاه کارشناسان HSE در فرآیندهای تصمیم سازی شد.
حسن عباس نژاد در نشستی که با حضور مدیران واحدهای صنعتی این استان برگزار شد، با تاکید بر وضعیت بحرانی محیط زیست کشور، گفت: با انبوهی از مسائل و مشکلات محیط زیستی مواجه هستیم و ظرفیتهای زیستی کشور فراتر از توان طبیعی آن تحت فشار قرار گرفتهاند؛ تغییرات اقلیمی و افزایش دمای متوسط ایران به میزان دو درجه سانتی گراد، کاهش محسوس تنوع زیستی، خشکسالی، پاییز زودرس و نابودی برخی گونههای گیاهی، تنها بخشی از نتایج این فشارهاست.
وی با اشاره به تأثیرات تغییرات اقلیمی و بارگذاریهای غیرمنطقی بر طبیعت و منابع طبیعی ایران بیان داشت: ما بیشتر از ظرفیت واقعی کشور از محیط زیست بهره برداری کردهایم و این بارگذاریهای نا متوازن، امروز خود را در قالب نابودی منابع و افزایش کانونهای بحران زیست محیطی مانند بیابان زایی، آلودگی آب و هوا و تهدید سلامت عمومی نشان میدهند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به نقش کلیدی کارشناسان HSE در صنایع تصریح کرد: HSEها بازوان اجرایی ما در صنایع هستن و باید به کانونهای اصلی تصمیم سازی و تصمیم گیری در صنایع تبدیل شوند و انتظار داریم این همکاران با دانش روز، منابع علمی معتبر و حضور فعالتر در ارتباط با سازمان محیط زیست، نقش پررنگ تری در جلوگیری از آلودگی، تخریب و نابودی محیط زیست ایفا کنند.
عباس نژاد ضمن تشکر از همکاری HSEها با اداره کل حفاظت محیط زیست، خواستار ارتباط بیشتر، مشارکت مؤثرتر و برنامه ریزی مشترک برای جلوگیری از آلودگی و بهبود فرآیندهای زیست محیطی در سطح صنایع شد و افزود: اگر امسال بتوانیم وضعیت فعلی محیط زیست را به سمت احیا، بازسازی و بهبود محیط زیست در حوزههای مختلف هدایت کنیم دستاورد بزرگی خواهد بود و، اما ادامه روند فعلی بدون اصلاح، منجر به از دست رفتن بخشهایی از امنیت سرزمینی ورقه ایران از منظر محیط زیستی خواهد شد.
عباسنژاد در پایان بر لزوم بازمهندسی سیاست ها، ارتقاء نظامهای نظارتی، افزایش دانش و مسئولیت پذیری صنعتی در قبال محیط زیست تأکید کرد و اذعان داشت: محیط زیست متعلق به یک نهاد یا سازمان خاص نیست؛ همه دستگاه ها، صنایع و مردم باید در حفظ آن سهیم باشند و بدون مشارکت همه جانبه، نمیتوان آیندهای پایدار برای کشور رقم زد.