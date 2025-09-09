پخش زنده
هیئت داوران بیست و چهارمین مسابقه مطبوعاتی سالیانه انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران تئاتر معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما با پایان یافتن مهلت تمدید شده فراخوان بیست و چهارمین مسابقه مطبوعاتی سالیانه انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران تئاتر و انجام امور دبیرخانهای آثار رسیده با روش اعمال کدگذاری رسانهها و متقاضیان شرکت در مسابقه، اسامی هیئت داوران این دوره اعلام شد.
بر همین اساس، دکتر محمد نجاری (مدرس، منتقد و پژوهشگر تئاتر)، مجید کیانیان (مدرس، منتقد و پژوهشگر تئاتر)، افشین خورشید باختری (مدرس و منتقد تئاتر) و امیر عابدی (عکاس تئاتر) داوری آثار این دوره را از ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ آغاز کردند.
پس از پایان فرایند داوری، انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران تئاتر با معرفی نامزدهای بخشهای هفتگانه (گزارش، گفتگو، نقد، مقاله، ترجمه، یادداشت و عکس) در مورد نحوه برگزاری آیین پایانی این مسابقه اطلاعرسانی میکند.