مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: نتایج پایش‌ها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از آتش‌سوزی‌ها منشأ خارجی داشته و از سمت کشور عراق به داخل ایران سرایت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در روز‌هایی که نفس کشیدن در خوزستان به چالشی جدی بدل شده، آتش‌سوزی‌های گسترده در تالاب هورالعظیم بار دیگر زنگ خطر را برای سلامت عمومی به صدا درآورده‌اند. هم‌زمان با گسترش دود ناشی از این آتش‌سوزی‌ها، کیفیت هوای ۸ شهر استان به سطح ناسالم رسیده و شهرستان هویزه در وضعیت بحرانی تنفسی قرار دارد. این شرایط نه‌تنها تهدیدی برای محیط زیست بلکه خطری جدی برای جان و سلامت هزاران شهروند خوزستانی است.

محمدجواد اشرفی اظهار کرد: هورالعظیم با مساحت ۳۶۰ هزار هکتار در ایران و عراق گسترده شده و نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی، سلامت عمومی و پایداری اقتصادی خوزستان دارد. با این حال، به دلیل کاهش حقابه و خشک شدن بخش‌های وسیعی از تالاب، هر ساله در فصل گرما شاهد بروز آتش‌سوزی و انتشار دود در مناطق مختلف استان هستیم.

وی در ادامه سخنانش افزود: نتایج پایش‌ها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از آتش‌سوزی‌ها منشاء خارجی داشته و از سمت کشور عراق به داخل ایران سرایت می‌کند. در بخش ایرانی نیز به دلیل تأمین نشدن حقابه کافی، کمتر از نیمی از سطح تالاب دارای آب است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان همچنین با اشاره به پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از این شرایط اظهار کرد: کارکرد‌های اکولوژیک تالاب‌ها بسیار فراتر از سود کشاورزی است. بی‌توجهی به تأمین حقابه تالاب‌ها علاوه بر خسارت‌های زیست محیطی، موجب افزایش بیماری‌های تنفسی، مهاجرت و کاهش سرمایه‌گذاری در استان می‌شود. تأمین حقابه تالاب‌ها و بازنگری در سیاست‌های مدیریت منابع آب و کشاورزی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و باید در اولویت تصمیم‌گیری‌های ملی قرار گیرد.

سید عادل مولا، معاون محیط زیست طبیعی با اشاره به وضعیت هورالعظیم بیان کرد: این تالاب در گذشته یکی از مهم‌ترین زیست‌بوم‌های کشور با تنوع گونه‌های جانوری و گیاهی بالا بود، اما به دلیل تغییرات اقلیمی، فعالیت‌های صنعتی و ضعف مدیریت منابع، اکنون بخش زیادی از عملکرد اکولوژیکی خود را از دست داده است.

معاون محیط زیست طبیعی خوزستان افزود: آتش‌سوزی اخیر در بخش عراقی هورالعظیم نه تنها اکوسیستم منطقه را تهدید می‌کند، بلکه سلامت مردم شهر‌های اطراف از جمله سوسنگرد و اهواز را تحت تأثیر قرار داده و مشکلاتی ایجاد کرده است.

وی تأکید کرد که اصلاح مدیریت منابع آب، توجه به مسئولیت‌های اجتماعی صنایع بزرگ و افزایش اثرگذاری تصمیم‌گیری‌های محیط زیستی در شورا‌ها و مجلس می‌تواند به کاهش روند تخریب تالاب‌ها و حفاظت از محیط زیست خوزستان کمک کند.

سید عادل مولا همچنین به ضرورت توجه بیشتر به پروژه‌های زیست محیطی اشاره کرد و گفت: بی‌توجهی به این اقدامات و تغییر ماهیت تالاب‌ها به دلیل فعالیت‌های صنعتی، موجب از دست رفتن فرصت‌های احیای زیست‌بوم‌ها و مهاجرت جوامع محلی شده است.