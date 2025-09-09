

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی جهان روز‌های ۲۲ تا ۲۵ شهریورماه در شهر زاگرب کرواسی برگزار می‌شود که اعضای تیم ملی کشتی آزاد کشورمان برای حضور در این رقابت‌ها بعد از ظهر امروز راهی کشور کرواسی شدند.

اسامی نفرات اعزامی به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: علی مومنی (مازندران)

۶۱ کیلوگرم: احمد محمدنژاد جوان (خراسان رضوی)

۶۵ کیلوگرم: رحمان عموزاد خلیلی (مازندران)

۷۰ کیلوگرم: امیرمحمد یزدانی (مازندران)

۷۴ کیلوگرم: یونس امامی (تهران)

۷۹ کیلوگرم: محمد نخودی (مازندران)

۸۶ کیلوگرم: کامران قاسم پور (مازندران)

۹۲ کیلوگرم: امیرحسین فیروزپور (مازندران)

۹۷ کیلوگرم: امیرعلی آذرپیرا (تهران)

۱۲۵ کیلوگرم: امیرحسین زارع (مازندران)

سرمربی: پژمان درستکار

مربیان: احسان امینی، مهدی تقوی، اویس ملاح، فرید دژم خوی و فرشید قبادی

آنالیزور: علی مدهنی و سعید ابراهیمی

مربی کشتی فرنگی در اردوی آزاد: داود گیل نیرنگ

بدنساز: آقاعلی قاسم نیان

پزشک تغذیه: اباذر حبیبی نیا

ماساژور: سجاد امیری

سرپرست: محمدجواد یزدانی نیا

برنامه این مسابقات به وقت ایران به شرح زیر است:

جمعه ۲۱ شهریورماه:

ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۶:۳۰: قرعه کشی تمامی اوزان کشتی آزاد

شنبه ۲۲ شهریورماه:

ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۲۰:۳۰ تا ۲۲: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق

یکشنبه ۲۳ شهریورماه:

ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مسابقات شانس مجدد اوزان روز قبل و مقدماتی اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۸ تا ۱۹: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق

ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

دوشنبه ۲۴ شهریورماه:

ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مسابقات شانس مجدد اوزان روز قبل و مقدماتی اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۸ تا ۱۹: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق

ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰: مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۵۷، ۷۴، ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد

سه شنبه ۲۵ شهریورماه:

ساعت ۱۲ تا ۱۳:۳۰: مسابقات شانس مجدد اوزان روز قبل

ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۰:۳۰: مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۶۵ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد