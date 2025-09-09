پخش زنده
امروز: -
واحد ۱۶۲ اداره کل روابط عمومی صداوسیما، میزبان عوامل برنامه «برو پی کارت» بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این بازدید، مخاطبان برنامه دغدغهها، پرسشها و تجربههای خود را با عوامل تولید در میان گذاشتند. این تعامل گرم و بیواسطه، پلی میان مخاطبان و برنامهسازان ساخت و فضایی برای تبادل نظر، همفکری و دریافت بازخوردهای مستقیم ایجاد کرد.
علیرضا عبدالحمید، مدیر گروه شبکه امید درباره بازخوردهایی که مخاطبان در ۱۶۲ به او دادهاند، تصریح کرد: برنامه ما تعاملی بود، اما کار واحد ۱۶۲ بسیار خوب است، چون مخاطبان حس بهتری نسبت به برنامه پیدا میکنند. باید اطلاعات از مخاطب داشته باشیم که بتوانیم از ایشان بگوییم و برایشان برنامه بسازیم.
وی افزود: امروز از یاسوج، کرمان، مشهد، تهران و یزد تماس داشتم و مخاطبان در این روزهای پایانی سؤالات انتخاب رشته داشتند و، چون گستره سؤالات انتخاب رشته بسیار بود، کسانی که در برنامه جواب نگرفته بودند، امروز خواهان گرفتن این جوابها بودند.
محمدرضا ارکان، تهیهکننده «برو پی کارت» درباره تجربه حضور در واحد ۱۶۲ و صحبت بیواسطه با مخاطبان این برنامه گفت: ما در این برنامه راههای ارتباطی با مخاطبانمان داریم؛ راههایی، چون شبکههای اجتماعی، سایت و یک ربات شبکه اجتماعی، اما شکلی که امروز بیواسطه با مخاطبان ارتباط گرفتیم و نظرات، انتقادات و سؤالات را شنیدیم به ما در طراحی برنامه برای فصول بعدی یاری میرساند.
وی افزود: این تماسها حال ما را خوب میکند، چون متوجه میشویم که «برو پی کارت» تا چه اندازه محل اثر بوده است، این برنامه روی نیاز واقعی مخاطب دست گذاشته است و در مورد انتخاب رشته و کنکور صحبت میکند. این خدمت کیفی که به مخاطب ما حال خوب داده، برای ما بسیار لذتبخش است. مخاطبان امروز از همدان، آبادان، هرمزگان و تهران تماس گرفتند و با من صحبت کردند و اظهار داشتند که کدام قسمت برنامه به دردشان خورده است.
محمداسماعیل ذوالفقاری، مسئول سامانه «برو پی کارت» نیز درباره تجربه حضور خود در ۱۶۲ افزود: برنامه ما ناظر بر مخاطب است و بر همین اساس حضور امروز ما در ۱۶۲ و شنیدن صدای مخاطب و دریافت نظر و ایدههای ایشان در راهبرد برنامه و سامانه کمک میکند و قوت قلب است؛ بخصوص زمانی که متوجه میشویم این برنامه به نفع بچههاست.
وی افزود: امروز با هموطنانی از شهرکرد، تهران، اصفهان و شیراز صحبت کردم؛ هم خود بچهها و هم پدر و مادرها با ما ارتباط گرفتند و راهنمایی خواستند. حضور امروز ما در ۱۶۲ بیش از آنکه برای مخاطبان مفید به فایده باشد برای خودمان مفید است، چراکه متوجه میشویم نگاه مخاطب به برنامه چگونه است.
سعید شهبازی، مجری «برو پی کارت» بیان کرد: اقدام واحد ۱۶۲ برای فراهم کردن شرایط ارتباط بیواسطه ما با مخاطبان ارزشمند است و باید بیشتر شود، زیرا هرچه این ارتباط بیشتر باشد، ما از نیازها، دغدغهها و توقعات مخاطب بیشتر مطلع میشویم که خداراشکر مخاطبان از برنامه ما تشکر کردند و بازخورد مثبت دادند. مخاطبان لطف داشتند و از شهریار، ملارد، اصفهان، تهران و اسلامآباد غرب تماس گرفتند و سؤالات و نظراتشان را با ما به اشتراک گذاشتند.
امیرحسن صدری، نویسنده بخش های «راه بلد» و «ای کاش» نیز گفت: حضور در واحد ۱۶۲ و صحبت بیواسطه با مخاطب برنامه، فرصت خوبی است. نوجوانها سؤالات انتخابرشتهای خود را میپرسند و گویی این برنامه یک مرجع پاسخگویی عمومیبه نیازهاست که بازخورد میگیریم و تعاملی بین مخاطب و مسئول برنامه شکل میگیرد و این اتفاق خوبی است. رضایت مخاطبان را دیدم از این که نیازشان برطرف شده است.
حسام خلیلنژادی، بازیگر بخش نمایشی «برو پی کارت» نیز توضیح داد: روابطعمومی میتواند بازخورد هرآنچه ما انجام دادهایم را ارائه دهد. اقدامی مانند برنامه امروز بسیار اثرگذار است؛ مخصوصا اینکه ما بدانیم با خودمان به اصطلاح چند چند هستیم. عوامل گاهی شاید خودشان ندادند کارشان تا چه اندازه مفید است، اما با حضور در چنین فضایی به آن آگاهی مییابند. آباده، قزوین، چهارمحال بختیاری، دامغان، بردسکن شهرها و استانهایی بودند که امروز از آنجا با من تماس گرفتند و ابراز محبت کردند و بخش نمایشی کار من را دوست و لطف داشتند. برخی سؤال تخصصی پرسیدند که شمارهشان را گرفتیم تا دوستان مشاورمان با ایشان تماس گرفته و راهنماییشان کنند.
محمد صالح جهانبانی، دستیار تهیهکننده «برو پی کارت» هم تأکید کرد: فراهم کردن امکان حضور عوامل برنامهها در واحد ۱۶۲ و ارتباط مستقیم با مخاطبانشان کار بسیار خوبی است که روابطعمومی انجام میدهد، زیرا بیواسطه با مخاطب صحبت میکنیم و آن مراحل روتین نامهنگاری و بوروکراسی را نداریم.