نماینده ولی‌فقیه در مازندران در دیدار با معاون رئیس‌جمهور گفت: حالت «نه جنگ و نه صلح» باید کنار گذاشته شود و دولت با پرکاری و تمرکز بر اولویت‌ها مشکلات مردم را برطرف کند.

باید تلاش و پرکاری جایگزین «نه جنگ و نه صلح» شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نماینده ولی‌فقیه در مازندران در دیدار با معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: در شرایط کنونی، باید روحیه تلاش، جدیت و پرکاری جایگزین حالت «نه جنگ و نه صلح» شود و دولت با تمرکز بر اولویت‌های اصلی، از دوقطبی‌سازی پرهیز کند.

آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی با اشاره به تقدیر اخیر رهبر معظم انقلاب از زحمات دولت در «جنگ دوازده روزه»، اظهار داشت: باید به تذکرات ایشان درباره پرهیز از حالت «نه جنگ و نه صلح» توجه شود، زیرا این حالت به رکود و بی‌عملی منجر خواهد شد.

وی با اشاره به گلایه رهبر معظم انقلاب از گرانی‌ها افزود: ایشان تأکید داشتند که ۱۰ قلم کالای اساسی باید با قیمت مناسب در اختیار همه مردم قرار گیرد و دولت باید این نکته را سرلوحه کار خود قرار دهد.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با انتقاد از غفلت نسبت به اولویت‌های اصلی تصریح کرد: گاهی تصمیم‌های نادرست موجب می‌شود انرژی کشور صرف مسائل فرعی شود، در حالی که پرداختن به اولویت‌های دوم و سوم به جای مسائل اصلی، هم موجب اتلاف وقت و هم ایجاد دوقطبی و جنگ لفظی در جامعه خواهد شد.

آیت‌الله محمدی لائینی همچنین تفویض اختیار به استانداران را اقدامی مثبت دانست اما گفت: این تفویض باید از سوی وزرا انجام شود تا آثار عملی داشته باشد.

وی در پایان بر ضرورت توجه به دو معضل اصلی استان مازندران یعنی منابع طبیعی و مسائل آب منطقه‌ای تأکید کرد و افزود: استاندار در جریان این مشکلات است و باید برای رفع آن‌ها اقدام جدی شود.