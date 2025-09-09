به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان لنجان گفت: در راستای مقابله با حمل و نگهداری سوخت غیرمجاز و خارج از شبکه قانونی توزیع،۳۲ هزار لیتر سوخت هیدروکربن خارج از شبکه توزیع در بازرسی مأموران انتظامی از یک دستگاه تریلی حمل سوخت کشف شد.

اسماعیل پریشانی ادامه داد: کارشناسان ارزش این محموله کشف شده را ۳۵ میلیارد ریال اعلام کردند.

وی گفت: در این عملیات پرونده متخلف این پرونده برای بررسی بیشتر به مراجع قضایی ارسال شد.