به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رشتههای پرکاربرد، جایگزین رشتههای کم طرفدار شد.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی فارس گفت: با پیشرفت تکنولوژی و تغییر نیازهای جامعه، استقبال از رشتههای دانشگاهی متفاوت شده است و بعضی از رشتهها خواهان کمتری دارند.
قایدی با بیان این که طرح آمایش با هدف جایگزینی رشتههای پرکاربرد به جای رشتههای کم خواهان اجرا میشود افزود: رشتههایی مثل پرستاری و بیوشیمی از مهرماه به رشتههای دانشگاه آزاد فارس افزوده میشود.
وی با اشاره به لزوم استفاده از تکنولوژی در دانشگاه گفت: معاونت فناوری در این دانشگاه ره اندازی شده است تا دانشجویان بتوانند در کنار تحصیل، به صورت عملی هم درسها را تجربه کنند.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی فارس گفت: ۱۰۰ شرکت دانش بنیان، ۱۴ موسسه و ۳ پژوهشگاه در این دانشگاه فعال است.
دانشگاه آزاد اسلامی فارس با ۳۶ واحد در استان فارس بیش از ۸۵ هزار دانشجو دارد و بزرگترین مجموعه آموزشی جنوب کشور است.
مدارس سما زیرمجموعه این دانشگاه هم بیش از ۱۶ هزار دانش آموز دارد.