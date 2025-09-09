درخواست ۲۷۰ شرکت برای واردات؛
سهم ۱۰ درصدی خودروهای وارداتی از بازار
رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان خودرو گفت: واردات حدود ۷۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال به هیچوجه تولید داخلی را تضعیف نمیکند بلکه در بازار ۱.۵ میلیون دستگاهی ایران، واردات سهمی کمتر از ۱۰ درصدی دارد.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما
؛ آقای هادی سلیمانی ملکان امروز ۱۸ شهریور در نشست خبری با اشاره به اهمیت ایجاد فضای رقابتی در بازار خودرو کشور با واردات افزود: در پنج ماه امسال حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار خودروی خارجی وارد کشور شده است.
وی ادامه داد: بر اساس برآوردها حدود هشت هزار خودرو نیز به دلایل مختلف مانند تخصیص ارز، فرایندهای تمدید و ثبت سفارش در گمرکات متوقف مانده است که شرکتهای واردکنننده در صدد ترخیص هستند.
رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به اینکه هم اکنون، واردات خودرو به عنوان فعالیتی ضروری و لازم برای تقویت رقابت در بازار پذیرفته شده است، گفت: در حالی که چند سال پیش این موضوع ناپذیرفته بود و واردات خودرو معادل جرم نانوشته تلقی میشد.
وی افزود: در سالهای اخیر، با تلاشهای نظام حکمرانی و نقش فعالان صنعت و رسانهها، از جمله ایجاد نظام پلکانی در قانون بودجه با اولویتهایی مانند قانون هوای پاک و حمایت از حقوق مصرفکننده سالانه به صورت میانگین ۷۰ هزار خودروی خارجی وارد کشور میشود.
ملکان بر اهمیت رفع موانع وارداتی، شفافسازی آمار و اطلاعات خودرو تأکید کرد و گفت: انتشار ماهانه آمار مدلهای خودروهای تولیدی و وارداتی میتواند به فعالان بازار کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرند و بازار رقابتیتر شود، اما تاکنون این موضوع محقق نشده است.
وی افزود: از جمله محدودیتهای در فرآیند واردات، زمانبر بودن تخصیص ارز و هزینههای مالی سنگین است که باعث کاهش حاشیه سود فعالان میشود از این رو باید فرآیندهای عرضه و مجوز واردات تسهیل و شفافتر شود و محدودیتهای غیرضروری برداشته شود، زیرا این محدودیتها باعث توقف فعالیتهای اقتصادی و کاهش رقابت میشود.
رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به اینکه درخواست مجوز واردات خودرو گفت: در جلسه اخیر سازمان بازرسی اعلام شد که ۲۷۰ شرکت برای دریافت مجوز واردات خودرو درخواست دادهاند که تاکنون حدود ۱۳۰ شرکت موفق به اخذ مجوز شدند.
وی افزود:در خصوص واردات خودروهای کارکرده و خودروهای ایرانیان خارج از کشور نیز تلاشهای برای نقش مشورتی صورت گرفته است اکنون تحویل خودروهای جانبازان با سرعت خوبی در حال اجرا است، هرچند هنوز محدودیتهایی وجود دارد.
هیچ ثبت سفارش یا سهمیه جدیدی برای شرکتها ابلاغ نشده بود
ملکان با بیان اینکه با همکاری و تعامل، گرههای موجود در مسیر واردات و بازار خودرو باز میشود گفت: از ابتدای سال، هیچ ثبت سفارش یا سهمیه جدیدی برای شرکتها ابلاغ نشده بود، و سهمیههای مربوط به پاییز و زمستان سال ۱۴۰۳ که در ماههای پایانی سال گذشته اعلام شده بود است.
وی افزود: همه این خودروها از محل سهمیههای سال قبل و نیمه دوم سال ۱۴۰۳ تامین شده است. در نتیجه، اگر سهمیهها مجدداً باز نشوند، تداوم فعالیت شرکتها با مشکل مواجه خواهد شد ضمن اینکه در جلسهای که دیروز با حضور سازمان بازرسی و مسئولان وزارت صنعت برگزار شد، تأکید شد که سهمیههای ارزی و بودجهای تا پایان هفته جاری ابلاغ شود هرچند برخی شرکتها هنوز سهمیه نگرفتهاند.
رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان خودرو گفت: در فاز اول، شرکتهایی با ظرفیت کمتر یا نوپا، سهمیه حداقلی دریافت کردهاند و در فاز بعدی، شرکتهای با سابقه و ظرفیت بیشتر سهمیه خواهند گرفت. گزارشهای ارائه شده نشان میدهد که بودجهای در نظر گرفته شده است که میتواند پاسخگوی نیازهای شرکتها باشد، اما هنوز جدول رتبهبندی و میزان واردات نهایی اعلام نشده است.
به گفته وی، در بخش حمایت از تولید داخلی، پیشنهاد شده است که تعرفههای وارداتی کاهش یابد تا تولیدکنندگان بتوانند با هزینههای کمتری فعالیت کنند، اما این حمایت نباید به قیمت فشار بر مصرفکننده تمام شود. ارز وارداتی که شرکتها استفاده میکنند، در حال حاضر حدود ۱۰۰ تومان است، در حالی که هزینه واقعی و نرخ بازار بالاتر است، و این اختلاف باعث کاهش سودآوری تولیدکنندگان شده است.
رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان خودرو به تأثیر نوسانات نرخ ارز بر قیمت خودرو اشاره کرد و گفت: در یک سال و نیم گذشته، نرخ ارز بیش از صددرصد افزایش یافته است، اما با وجود این، قیمت خودروهای مدل بالای بازار کاهش یافته است، زیرا قیمت خودروهای دست دوم کاهشی بوده از این رو بازار به سمت تعادل حرکت میکند.
همچنین، فروش خودروهای وارداتی به صورت اقساطی و با بهرههای بانکی بالا، چالشهای دیگری برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است.
وی گفت: اصلاح ساختارهای حکمرانی، کاهش مداخلات غیرضروری در فعالیتهای اجرایی، و اتخاذ سیاستهای متعادل و هوشمندانه از جمله موارد مهم است که میتواند مشکلات صنعت خودرو را حل و فصل و منافع ملی را حداکثری کند.
ملکان با اشاره به اینکه تمرکز دولت در سال جاری بر مدیریت منابع ارزی و سیاستهای ارزی است گفت: با وجود محدودیتهای ارزی موجود در کشور، بر این باور هستیم که اگر سهمیه ارزی در هفته جاری اختصاص داده شود، قطعاً واردات خودرو نسبت به سال گذشته کاهش نخواهد یافت.
وی اضافه کرد: در هشت ماه گذشته تنها یک بار عرضه خودروهای وارداتی در سامانه صورت گرفت که اگر فعالیتهای مربوط به واردات تسریع شود زودترین زمان ممکن برای ورود خودروها به بازار، سه تا چهار ماه زمان میبرد. ضمن اینکه، اگر فعالیتهای تجاری تسریع شود بازار خودرو همچنان به فعالیت و تداوم خود ادامه خواهد داد، اما چالشهایی مانند هزینههای اضافی و محدودیتهای صادرات، بر روند واردات و بازار تأثیرگذار خواهند بود.