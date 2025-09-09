پخش زنده
نخستین گامها برای نسل جدید پارکها با احداث دو بوستان سه هکتاری به نامهای جهاندیدگان در محله زعفرانیه و اقدسیه در محله اراج، برداشته شد و با اتمام آنها مساحت بوستانهای عمومی منطقه یک و کل شهر تهران تقویت میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مراسم آغاز احداث دو بوستان جدید در منطقه یک، صبح امروز - سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴- با حضور داود گودرزی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، علی محمد مختاری مدیرعامل سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران، هادی حقبین شهردار منطقه یک، خانواده معظم شهدا و احسان صفایی معاون خدمات شهری منطقه یک برگزار شد.
هادی حق بین در ابتدای این مراسم اظهار کرد: با تعیین تکلیف انجام شده با نهادهای مربوطه و واگذاری دو قطعه زمین به شهرداری، تملک آن انجام و با توجه به ظرفیت موجود و فضاهای سبز ارزشمند به صورت پایلوت در بحث بوستانهای نسل جدید و شاخصهای مرتبط با آن تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید و به ارزش ۱۰ همت تقدیم شهروندان میشود.
وی افزود: بوستان اقدسیه با توجه به محل احداث آن در ضلع جنوب میدان اراج و سهولت دسترسی از بزرگراههای امام علی (ع)، صیاد شیرازی و بزرگراه ارتش و... یکی از بوستانهای فرامنطقهای خواهد شد و یک مکان جدید گردشگری برای مردم شهر تهران اضافه میشود.
او با اشاره به این نکته که ۱۵ سال از احداث آخرین بوستان در منطقه یک میگذرد و این دو بوستان سرانههای فضای سبز عمومی شهر تهران را افزایش قابل توجهی خواهند داد تصریح کرد: تلاش خواهیم کرد تا پایان سال دو بوستان به بهره برداری برسد که بوستان جهاندیدگان در ابتدای خیابان الف به دلیل زیرساختها زودتر به بهره برداری خواهد رسید.