مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: تکمیل زنجیره ارزش در استانها با توجه به اقلیم، منابع و نیازهای منطقهای در دستور کار قرار گرفته تا زمینه توسعه متوازن و پایدار کشور بهویژه در مناطق محروم فراهم شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «حسن عباسزاده» در حاشیه نوزدهمین نمایشگاه ایرانپلاست درباره توسعه صنعت پتروشیمی در استان کرمان گفت: در سالهای گذشته به چند طرح پتروشیمی در این استان مجوز داده شده بود که یکی از آنها به دلیل عدم پیشرفت لغو شد، اما دو طرح دیگر همچنان فعال هستند.
وی با بیان اینکه یکی از این طرحها، تولید کامپوندهای EPDM برای استفاده در صنعت خودروسازی است، افزود: مجوز این طرح همچنان فعال است و امیدواریم در آینده پیشرفت بهتری داشته باشد.
حمایت از توسعه جنوب استان کرمان
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، طرح دیگر را در منطقه جازموریان با هدف حمایت از توسعه جنوب استان کرمان عنوان کرد و ادامه داد: این طرح به یک سرمایهگذار بخش خصوصی واگذار شده و با وجود آنکه تنها ۶ ماه از صدور مجوز آن میگذرد، پیشرفت مطلوبی داشته است. این طرح میتواند هدیهای ارزشمند از سوی دولت برای مردم محروم جنوب استان باشد.
عباسزاده با اعلام اینکه طرح دیگری نیز در حال مطالعه و بررسی است که متناسب با صنعت مس است و سازگاری بالایی به دلیل مصرف کم آب با اقلیم این منطقه دارد، گفت: محصول این طرح در مجتمع بزرگ مس سرچشمه مورد استفاده قرار میگیرد و پیشبینی میشود در ماههای آینده مجوز این طرح صادر شود تا سرمایهگذار بتواند کار خود را آغاز کند.
وی با تأکید بر اینکه این طرح بسیار کوچک، اما با ارزش افزوده بالا و بار اولی با محصول سیانید سدیم برای صنعت مس در راستای تکمیل زنجیره ارزش است که تاکنون وارداتی بوده است، تصریح کرد: این طرح از گاز طبیعی و مقدار کمی آمونیاک استفاده میکند که آمونیاک از شیراز تأمین میشود، البته آمونیاک آن در آینده از طرح جازموریان نیز قابل تأمین است.
تعریف طرحهای جدید پتروشیمی متناسب با هر استان
معاون وزیر نفت با بیان اینکه این طرحها در چارچوب سند راهبردی و متناسب با اقلیم و نیاز هر استان دنبال میشود، بیان کرد: طرح دیگری بر پایه زغالسنگ با توجه به منابع موجود زغالسنگ در کرمان در حال مطالعه است و امیدواریم بهزودی از آن رونمایی شود.
عباسزاده به همکاری نزدیک مجلس با وزارت نفت اشاره و اظهار کرد: کمیسیون صنایع مجلس همراهی بسیار مناسبی در اجرای این طرحها دارد و این همکاریها کمک بزرگی به توسعه استان خواهد بود.