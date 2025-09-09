پخش زنده
امروز: -
عضو هیئتعلمی گروه باستانشناسی دانشگاه تهران از آغاز فصل هفتم کاوش در محوطه تاریخی ویرانشهر فاروج باهدف گمانهزنی برای تعیین عرصه و پیشنهاد حریم محوطه امام مرشد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ میثم لباف خانیکی گفت: یافتههای یکی از محوطههای مهم دشت فاروج به نام ویرانشهر در ۶ سال گذشته نشان داد که این ناحیه حاصلخیز در سرچشمههای رودخانه اترک، مطابق با گزارشها و توصیفات تاریخی، خاستگاه نهضتی بود که منجر به اخراج بیگانگان یونانی از ایران شد.
وی گفت: پهلوانان و فرماندهان اشکانی از همین منطقه به پا خاستند و موجبات خروج سلوکیان از ایران را فراهم کردند تا ایران دوباره به ایرانیان بازگردد. از همین رو پس از سقوط هخامنشیان و فتوحات اسکندر مقدونی، ما همچنان به زبان ایرانی سخن گفتیم و آیینهایی، چون نوروز را زنده نگه داشتیم.
عضو هیئتعلمی گروه باستانشناسی دانشگاه تهران در ادامه با اشاره به ظرفیتهای باستانشناسی فاروج افزود: دشت فاروج هنوز حرفهای زیادی برای گفتن دارد. در کنار ویرانشهر، محوطههای دیگری نیز در این منطقه وجود دارد که محوطه امام مرشد یکی از مهمترین آنها است.
لباف خانیکی همچنین گفت: محوطه امام مرشد همانند ویرانشهر سندی بر ژرفای هویت فرهنگی و تمدنی این منطقه خواهد افزود و موجب تقویت غیرت و حمیت ما در دفاع از کیان ایران خواهد شد و این کاوشها نهتنها برای ما، بلکه برای همه ایرانیان در حوزههای فرهنگی و گردشگری سودمند خواهد بود.
گمانهزنی باستانشناسی در محوطه تاریخی امام مرشد واقع در شهرستان فاروج از هفتم شهریور آغاز شده و تا هفتم مهرماه ادامه دارد.
بر اساس شواهد بهدستآمده، این محوطه متعلق به دوره اشکانی است و آثار فرهنگی سطحی نشان میدهد که از سکونت در آن از دوره اشکانی تا دوره سلجوقی تداومیافته است.
اهمیت این محوطه تاریخی در آن است که همچنان میزبان آیینهای چندهزارساله، از جمله کشتی پهلوانی و مناسک ایرانی - اسلامی در ایام محرم و نوروز است.