کسب مقام اول تیمی تیم کیوکوشین کاراته شهرستان بوکان در مسابقات قهرمانی کشور
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بوکان از کسب مقام اول تیمی تیم کیوکوشین کاراته شهرستان بوکان در مسابقات قهرمانی کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛به گفته احمدنصرالهی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بوکان؛ مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته WKB کشور انتخابی تیم ملی اعزامی به مسابقات جهانی لهستان ۲۰۲۵، در دو روز و با حضور ۴۵۰ ورزشکار از سراسر کشور در تمامی ردههای سنی و در دو بخش کومیته و کاتا برگزار شد.
نصرالهی افزود:در این رقابتها، تیم کیوکوشین کاراته شهرستان بوکان به نمایندگی از استان آذربایجانغربی با کسب ۳۱ مدال رنگین شامل ۱۳ طلا، ۸ نقره و ۱۰ برنز موفق شد عنوان ارزشمند مقام نخست تیمی کشور را به دست آورد و برگ زرین دیگری در کارنامه ورزشی استان رقم بزند.
وی اظهارداشت:دراین مسابقات.امیر بخشیده، سمکو قادری، اردیان بخشیده، دیار دیبایی، سردار بیگزاده (کاتا)، مهدی مهتری، زانا حسینی، پندار رضایی، سامان کاکالهزاده، محسن احمدی (کاتا)، بارزان چمنی، ارسلان فاطمی، آرسام احمدزادهفرد باکسب مدال طلا و هاوری نعمتی، سالار محمودی، داود شریفنژاد، سردار بیگزاده (کاتا)، شادمهر نقشی، هستیار مرادی، آیهان شریفنژاد، محمد توکلی، باکسب مدال نقره وهمچنین. محمد رشیدی (کاتا)، آرشیا شریفنژاد، نیکان رضایی، آرتین مامآقایی، آرین رحمانی، آرین بیگزاده، آرسام عشایری، ماردین کریمی، مجید قادرزاده (کاتا)، یارسان اسماعیلی (کاتا)، باکسب مدال برنز از مدال آوران بوکان هستند.
همچنین دراین مسابقات آذربایجانغربی مقام اول تیمی، لرستان مقام دوم تیمی و آذربایجانشرقی مقام سوم تیمی رادراین دوره به خود اختصاص داد.
گفتنی است مسئولیت هدایت تیم بوکان در این مسابقات بر عهده آقایان امیر بخشیده و هاوری نعمتی بود.