کارشناس دینی و خانواده با اشاره به اهمیت تاب آوری اجتماعی به عنوان یک آموزه مهم دینی و اجتماعی گفت: بانوان ایرانی باید انحصار استکبار را در حوزه روایت ناصحیح از بین ببرند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ حجت الاسلام سلمان زاده با حضور در سیمای البرز، برنامه امروز البرز در خصوص مسئله تاب آوری در میان نوجوانان و جوانان گفت: رفاه زدگی یکی از موضوع هایی است که فرزندان را دچاره توقع بیش از حد می کند همچنین اگر آن ها برای چیزی که می خواهند زحمتی نکشیده باشند و آن را به راحتی به دست آورند.

کارشناس دینی و خانواده در برنامه امروز البرز افزود: ارتباط هایی که میان کودکان وجود دارد، مانند این که یک اسباب بازی را باید نوبتی استفاده کنند از جمله مسائلی است که کودکان امروز کمتر تجربه می کنند و همین میزان تاب آوری را در آن ها کاهش می دهد. از طرف دیگر تعداد فرزندان در خانواده کم است و آن ها به سرعت نیازهای مادی و عاطفی شان از طرف اولیاء مرتفع می شود.

وی با اشاره به اهمیت و نقش اولیاء در ارتقاء تاب آوری میان کودکان به مجری برنامه امروز البرز بیان کرد: کودکان ما به لحاظ جلوه های بصری از پدر و مادر الگو می گیرند، مواجه اولیاء نسبت به تلخ و شیرین زندگی در روند زندگی آن ها تأثیر دارد.

سلمان زاده با حضور در برنامه زنده البرز امروز توضیح داد: شخصیت ثابت پدر و مادر پسِ مشکلات، خوشی ها و سختی ها باید به معرض نمایش کشیده شود تا کودکان با الگوبرداری از آن ها میزان تاب آوری خود را ارتقاء دهد.

حجت الاسلام سلمان زاده در برنامه زنده سیمای البرز خاطرنشان کرد: الگو و اسوه در مسائل رفتاری اهمیت اساسی دارد، از صبر باید کمک گرفت تا مشکلات و مسائل زندگی به درستی مرتفع شوند.