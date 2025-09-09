پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت پالایش گاز بیدبلند از افزایش۲۴ درصدی تولید گاز طبیعی در این مجموعه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرعامل شرکت پالایش گاز بیدبلند با اعلام اینکه حجم گاز طبیعی فرآورششده در این پالایشگاه به رقم بیسابقه یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون مترمکعب رسیده است، گفت: این مقدار تولید در مقایسه با مدت مشابه پارسال، ۳۵۰ میلیون مترمکعب افزایش دارد که رشدی معادل ۲۴ درصد را نشان میدهد.
علیمحمد پوررضا درباره مهمترین عوامل تحقق این موفقیت بیان کرد: اجرای بهموقع و دقیق برنامههای تعمیرات اساسی، نوسازی و تعویض بهینه قطعات حیاتی و ارتقای سطح کیفی تعمیرات تجهیزات پیچیده واحدهای پالایشی، پایههای فنی این دستاورد بودند، البته ایثار و تلاش شبانهروزی همکاران را که با انگیزهای بالا همراه بود، نباید فراموش کرد.
وی با تأکید بر اینکه این موفقیت حاصل برنامهریزی دقیق و سرمایهگذاری در نگهداری پیشگیرانه کارکنان است، تصریح کرد: این افزایش تولید، گامی بلند در تحقق اهداف کلان اقتصاد مقاومتی و تضمین تأمین پایدار سوخت کشور، بهویژه در فصل زمستان است.