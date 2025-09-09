پخش زنده
شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به مناسبت جشن مبعث و برگزاری این مراسم فرخنده در حدفاصل میدان ولیعصر (عج) تا میدان هفتتیر، تمهیدات ویژهای اندیشیده است.
به گزارش خبرگراری صداو سیما ، به منظور خدماترسانی به شهروندان محترم در مراسم جشن این مناسبت فرخنده، که در تاریخ چهارشنبه ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۴، ساعت ۱۷ تا ۲۲ در حدفاصل میدان ولیعصر (عج) تا میدان هفتتیر برگزار میشود، تمهیدات ویژهای اندیشیده شده است.
شرکت واحد برای ارائه خدمات به شرکتکنندگان در این جشن ناوگان ویژه در نظر گرفته شده است.
همچنین خطوط اتوبوسرانی عبوری و منتهی به محل برگزاری مراسم تقویت و برای شهروندان در پایان مراسم خدمات ایاب و ذهاب ، تدارک دیده شده است