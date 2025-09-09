به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، عباس زاده گفت: صادرات کالا به ارزش ۶۶۷ میلیون و ۶۴۰ هزار دلار ، به وزن بیش از یک میلیون و ۳۰۱ هزار تن در ۵ ماهه منتهی به شهریور ماه از طریق گمرکات تبریز، سهلان، جلفا، نوردوز ، مراغه و بناب صورت گرفته است.



وی ادامه داد: عمده اقلام صادرات قطعی گمرکات استان در این مدت چدن آهن و فولاد به ارزش ۱۲۰ میلیون دلار، محصولات پتروشیمی و مصنوعات پلاستیکی به ارزش ۹۱ میلیون دلار ، میوه‌های خوراکی پوست مرکبات یا خربزه به ارزش ۷۸ میلیون دلار، سوخت های معدنی و روغن های معدنی به ارزش ۳۷ میلیون دلار و روی و مصنوعات از روی به ارزش ۳۲ میلیون دلا بوده که عمده این اقلام به کشورهای ترکیه به ارزش ۲۳۹ میلیون دلار، ارمنستان به ارزش ۱۴۴ میلیون دلار، عراق به ارزش ۸۳ میلیون دلار ، افغانستان به ارزش ۲۹ میلیون دلار و گرجستان به ارزش ۲۶ میلیون دلار، صادر شده است.



سرپرست حوزه نظارت گمرکات استان آذربایجان شرقی و اداره کل گمرک تبریز به عملکرد واردات قطعی کالا اشاره کرد و گفت: در ۵ ماهه نخست امسال ۱۷۳ هزار و ۶۱۹ تن کالا به ارزش ۵۱۹ میلیون و ۶۴ هزار دلار کالا از طریق گمرکات تبریز، سهلان، جلفا و نوردوز وارد کشور شده است.



عباس زاده افزود: عمده اقلام وارداتی به استان شامل: ماشین آلات و وسایل مکانیکی به ارزش ۷۶ میلیون دلار، توتون و تنباکو به ارزش ۶۵ میلیون دلار، وسایل نقلیه زمینی و اجزا و قطعات به ارزش ۶۱.۳ میلیون دلار، کاکائو و فرآورده های آن به ارزش ۳۳ میلیون دلار، گوشت به ارزش ۲۹.۳ میلیون دلار و برخی اقلام مجاز دیگر بوده که این اقلام بیشتر از کشورهای ترکیه به ارزش ۲۲۸ میلیون دلار، چین به ارزش ۷۲.۴ میلیون دلار، امارات متحده عربی به ارزش ۷۲ میلیون دلار، آلمان به ارزش ۳۶.۵ میلیون دلار و ژاپن به ارزش ۱۸.۲ میلیون دلار وارد شده است.



وی همچنین با اشاره به انجام تشریفات گمرکی در حوزه مسافری از طریق گمرکات استان گفت: در ۵ ماه نخست امسال ۲۳۷ هزار و ۶۱۸ مسافر ورودی و ۲۴۰ هزار و ۲۱۲ مسافر خروجی از گمرکات استان خدمات تشریفات مسافری دریافت کردند.