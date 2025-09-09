به مناسبت فرا رسیدن میلاد پیامبر اکرم (ص) و هفته وحدت، مراسم مولودی خوانی و دف نوازی دربوکان برگزارشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛به مناسبت فرا رسیدن میلاد پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمدمصطفی (ص) و هفته وحدت مراسم مولودی خوانی و دف نوازی باحضور حجت الاسلام و المسلمین دیرباز یکی از نمایندگان استان در مجلس خبرگان رهبری وجمعی از مسئولین ومردم دیندار شهرستان بوکان در مسجد حضرت فاطمه صلی الله شهرستان بوکان برگزار شد.

حجت الاسلام دیربازنماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری دراین مراسم به شرح زندگی پیامبر (ص) اشاره کردوگفت: صداقت و امانتداری نه تنها در زمان پیامبر (ص) بلکه در عصر حاضر نیز اهمیت دارد وامروزه هرکس صداقت داشته باشد، مورد احترام است و دروغگو از جامعه طرد می‌شودو این ارزش‌ها ابدی وجهانی‌اند.

در ادامه حجت الاسلام دیرباز طی سخنانی به مولفه‌های وحدت بخش در جامعه اسلامی و ضرورت همگرایی مسلمانان و علی الخصوص جامعه ایران اسلامی پرداخت.

دیرباز در بخش پایانی به موضوع امنیت کشور و حضور مقتدرانه نیرو‌های مسلح اشاره کرد واظهارداشت: در جنگ اخیر، نیرو‌های ما از جمله سپاه و ارتش با فداکاری‌های خود امنیت کشور را حفظ کردند. هرچند مشکلاتی، چون گرانی و بیکاری وجود دارد، اما دشمن هرگز نمی‌تواند به کشور ما نفوذ کند. تاریخ ایران از زمان حملات مغول تابه امروز، پر از ایثارگری و مقاومت است.

این مراسم با اجرای برنامه‌های متنوع دف نوازی و شعر در مدح نبی مکرم اسلام (ص) همراه بود.