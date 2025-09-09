سوختن الکترو موتور دیسی ۴۴۰ کیلووات موجب از مدار خارج شدن تلهکابین رامسر و وارد شدن خسارتی ۱۲ میلیارد تومانی به این مجموعه گردشگری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ عصر روز گذشته، مجموعه تلهکابین رامسر بهدلیل بروز نقص فنی در دستگاه الکتروموتور دیسی ۴۴۰ کیلووات از مدار خارج شد و فعالیت آن بهطور موقت متوقف گردید. برآوردهای اولیه نشان میدهد این حادثه موجب خسارتی بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان به مجموعه گردشگری مذکور شده است.
بر اساس اعلام مسئولان فنی، یکی از دلایل اصلی بروز این حادثه، ناترازی انرژی در شبکه برق منطقه بوده که منجر به سوختن الکتروموتور اصلی مجموعه شده است. در پی این اتفاق، تیم فنی مجموعه با هدف بازگرداندن تلهکابین به مدار، عملیات نصب دستگاه جایگزین را آغاز کردهاند.
همچنین، مسئولان اداره برق شهرستان رامسر با حضور در محل حادثه، ضمن بازدید میدانی، در جلسهای با خسرو نجفی، رئیس هیئتمدیره و مالک تلهکابین رامسر، به بررسی دقیق دلایل فنی خرابی و ناترازی انرژی پرداختند.
تلهکابین رامسر بهعنوان یکی از مهمترین جاذبههای گردشگری شمال کشور، نقش قابل توجهی در جذب گردشگر و رونق اقتصادی منطقه دارد. مسئولان مجموعه اعلام کردند که پس از نصب و راهاندازی دستگاه جدید، فعالیت مجموعه از سر گرفته خواهد شد و اطلاعرسانی لازم در این خصوص انجام خواهد گرفت.