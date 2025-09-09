امروز: -
جشنواره وحدت اقوام

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۱۸- ۱۵:۳۲
گردهمایی شاعران شیعه و سنی در شب شعر «اتفاق»

ایران الگویی موفق از همزیستی شیعه و سنی به جهان ارائه داده است

هفته وحدت

جشن و سرور به مناسبت میلادپیامبر اکرم (ص) و هفته وحدت در بوکان

میلاد خاتم رسولان الهی؛ پیام آور صلح و برابری+ فیلم

گرامیداشت هفته وحدت در بوکان

برچسب ها: وحدت اقوام ، هفته وحدت ، شیعه و سنی
