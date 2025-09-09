با حضور جمع کثیری از علمای شیعه و سنی همایش وحدت بخشی به همت ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب در محل حسینیه سپاه شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛سرهنگ صیاد کرامتی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب در این همایش گفت: اتحاد و انسجام مسیر تقویت نیرو‌های اسلامی خصوصا شیعه و سنی در عصر کنونی است.

فرمانده سپاه تکاب افزود: رسالت بزرگی بر دوش علمای شیعه و سنی در روزگار فعلی است و همه علما اعم از شیعه و سنی باید سفیران اتحاد، انسجام و برادری در جامعه باشند.

وی گفت: تیر زهر آگین دشمنان امروز بیش از هر زمان دیگری متوجه جوامع اسلامی است و تلاششان ایجاد شکاف و اختلاف در بین مسلمین است و علمای بزرگوار باید در جامعه آگاهی بخشی نموده و توطئه دشمنان را خنثی نمایند.

کرامتی گفت: اتحاد و برادری مسلمین شیعه و سنی سدی در برابر دشمنان است و این نهم باید پاسداری و تقویت شود.

ماموستا سید عبداله موسوی امام جمعه اهل تسنن تکاب نیز گفت: اتحاد و همدلی دول اسلامی منطقه در عصر کنونی رافع مشکلات فراوانی در جوامع اسلامی منطقه خواهد بود.

امام جمعه اهل تسنن افزود: هوشیاری بیش از پیش مسلمین اعم از شیعه و سنی در عصر کنونی واجب و لازم است و با اتحاد و برادری خواهیم توانست نقشه شوم دشمنان را نقش بر آب کنیم

حجت الاسلام مصطفی کوهی امام جمعه شهرستان سخنران بعدی این همایش نیز با اشاره به اهمیت وحدت در جامعه گفت: رخوت و سستی در حفظ وحدت در جامعه برای مسلمین زیان بزرگی به بار خواهد آورد.

امام جمعه تکاب افزود: امروز همه مذاهب جامعه با حفظ حرمت طرفین با توسل بر وحدت می‌توانند علاوه بر حفظ اقتدار جامعه‌ای متحد در برابر توطئه‌های دشمنان خواهند داشت.

وی گفت: تقویت و تحکیم وحدت در جامعه از مهمترین مسائل است و باید مسلمانان بر این مهم اهتمام بیشتری داشته باشند.