محیط زیست استان تهران از باغ وحش ارم به علت تلف شدن شیر نر شکایت کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران از تلف شدن یک قلاده شیر نر آفریقایی در باغ وحش ارم خبر داد و گفت: بررسیهای کارشناسی نشان میدهد که این حیوان بر اثر درگیری با دو قلاده شیر دیگر تلف شده است و قصور در نگهداری و مدیریت گونه، علت اصلی این حادثه بوده و پرونده قضایی برای پیگیری موضوع تشکیل شده است.
حسن عباس نژاد افزود: شرایط نگهداری، نظارت ضعیف و عدم تفکیک مناسب حیوانات از جمله عواملی است که منجر به بروز چنین حادثهای شده است.
عباس نژاد با تاکید بر اینکه حفظ سلامت و رفاه گونههای جانوری در اسارت یکی از وظایف اصلی مراکز نگهداری حیات وحش است، تصریح کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران در راستای انجام وظایف نظارتی خود، ضمن تشکیل پرونده، شکایت رسمی در مراجع قضایی ذیصلاح مطرح کرده و پیگیریهای قضایی این موضوع در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: مراکز نگهداری حیات وحش موظف به رعایت دقیق ضوابط تخصصی و استانداردهای زیستی هستند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا سهل انگاری، بدون اغماض با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.