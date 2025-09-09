به گزارش خبرگزاری صداوسیما مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران از تلف شدن یک قلاده شیر نر آفریقایی در باغ وحش ارم خبر داد و گفت: بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که این حیوان بر اثر درگیری با دو قلاده شیر دیگر تلف شده است و قصور در نگهداری و مدیریت گونه، علت اصلی این حادثه بوده و پرونده قضایی برای پیگیری موضوع تشکیل شده است.

حسن عباس نژاد افزود: شرایط نگهداری، نظارت ضعیف و عدم تفکیک مناسب حیوانات از جمله عواملی است که منجر به بروز چنین حادثه‌ای شده است.

عباس نژاد با تاکید بر اینکه حفظ سلامت و رفاه گونه‌های جانوری در اسارت یکی از وظایف اصلی مراکز نگهداری حیات وحش است، تصریح کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران در راستای انجام وظایف نظارتی خود، ضمن تشکیل پرونده، شکایت رسمی در مراجع قضایی ذیصلاح مطرح کرده و پیگیری‌های قضایی این موضوع در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: مراکز نگهداری حیات وحش موظف به رعایت دقیق ضوابط تخصصی و استاندارد‌های زیستی هستند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا سهل انگاری، بدون اغماض با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.