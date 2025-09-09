آیین گرامیداشت هفته وحدت با حضور پرشور مرزنشینان در خوی
آیین گرامیداشت هفته وحدت با حضور پرشور مرزنشینان در روستای مخین بخش قطور خوی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛همزمان با هفته وحدت و میلاد پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، مراسم گرامیداشت این مناسبت بزرگ با حضور گسترده مردم بخش عشایری و مرزنشین بخش قطور، در مسجد روستای مخین این بخش برگزار شد.
در این مراسم، حجتالاسلام حجت قاسمخانی امام جمعه خوی با تبریک هفته وحدت و میلاد پیامبر رحمت گفت: پیامبر اکرم (ص) همواره مسلمانان را به برادری و انسجام فراخواندهاند.
وی افزود: مرزنشینان غیور منطقه قطور نمونه بارزی از این انسجام هستند که با پایبندی به نظام و تبعیت از رهبری، در خط مقدم دفاع از کشور ایستادهاند و غیرت آنان الگویی برای همه ملت ایران است.
ماموستا حسینی امام جمعه قطور نیز با اشاره به جایگاه ویژه پیامبر اکرم (ص) در میان امت اسلامی گفت: پیامبر (ص) مظهر وحدت و رحمت برای همه مسلمانان هستند و هفته وحدت فرصتی است برای تقویت این همبستگی. وی تأکید کرد: مردم مرزنشین قطور با الهام از سیره نبوی، همواره با وحدت و ایمان، سد محکمی در برابر توطئههای دشمنان بودهاند.
غلامحسین آزاد فرماندار خوی نیز با تجلیل از نقش مردم مرزنشین قطور گفت: غیرت و پایداری مرزنشینان در دفاع از مرزهای کشور ستودنی است. وی افزود: امنیت پایدار در این منطقه نتیجه همبستگی مردم و پایبندی آنان به آرمانهای انقلاب و رهبری است که باید قدردان آن بود.
سردار مصطفی آقایی فرمانده سپاه خوی هم با تبریک هفته وحدت و میلاد پیامبر (ص)، بر اهمیت وحدت اسلامی در حفظ امنیت کشور تأکید کرد و گفت: همانگونه که در دوران دفاع مقدس و مقابله با گروهکهای تروریستی، مرزنشینان قطور با غیرت مثالزدنی در کنار نیروهای مسلح ایستادند، امروز نیز این پایبندی و وفاداری سرمایهای بزرگ برای نظام و انقلاب اسلامی است.
این مراسم با اجرای مولودیخوانی توسط دانشآموختگان علوم دینی منطقه و حضور پرشور مردم بخش عشایری و مرزنشین قطور همراه شد.