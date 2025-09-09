هیات عمومی دیوان عدالت اداری یک مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۹ هیات مدیره بانک سپه که بر اساس آن پرداخت مزایای غیر مستمر به کارمندان مشروط به رضایت مدیران از آنها شده بود را غیر قانونی دانست و رای به ابطال آن داد.

دیوان عدالت اداری در این رای تاکید کرده است که محروم کردن کارکنان از مزایای شغلی، نوعی «مجازات» است و «تعیین مجازات» از اختیارات مقامات اجرایی نیست.