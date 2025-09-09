به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ بمناسبت هفته وحدت نشست روحانیون شیعه و سنی در حسینیه ثارالله ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان پلدشت برگزار شد.

امام جمعه شهرستان پلدشت در این نشست گفت: وحدت عملی تنها راه حنثی سازی طرح‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی است و این وحدت عملی بهترین مبلغ برای وحدت است.

حجت الاسلام جمشیدی بر ضرورت پیروی از رسالت پیامبران. پایبندی به نوحید عملی و مقابله با طاغوت‌های زمان از چمله رژیم صهیونیستی و آمریکا تاکید کرد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان پلدشت در این نشست گفت: هفته وحدت فرصتی ارزشمند برای تقویت همبستگی میان مسلمانان است چرا که این وحدت خنثی کننده توطئه‌های دشمنان می‌باشد.

سرهنگ موسی عطاری ادامه داد: خداوند در قرآن کریم تاکید می‌کند کسانی که به پرودگار ایمان آوردند و در این مسیر استقامت ورزیده‌اند نباید از هیچ چیز هراس داشته باشند و این آموزه قرآنی امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.