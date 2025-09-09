به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ سید مهدی حسینی گفت: رعایت نکات ایمنی در وسایل بازی و تجهیزات پارک‌ها و شهربازی‌ها مشمول استاندارد اجباری است

وی افزود: الزام استاندارد برای تجهیزات بازی شامل سه مرحله ساخت، نصب و بهره‌برداری است که برای دریافت تاییدیه استاندارد باید هر سه مرحله با نظارت کارشناسان ذیربط انجام شود.

مدیرکل استاندارد خراسان شمالی گفت: با توجه به همکاری و تعاملات صورت گرفته با شهرداری‌ها انتظار می‌رود شهرداری‌های استان نیز به منظور حفظ ایمنی و سلامت شهروندان از فعالیت تجهیزات شهر‌های بازی، پارک بازی‌ها و زمین‌های بازی که نسبت به دریافت گواهی ایمنی اقدام ننموده‌اند جلوگیری کنند.

وی تاکید کرد: بهره برداران و مالکان باید تصویری از گواهینامه صادر شده را برای ایجاد اطمینان خاطر استفاده کنندگان در کنار همه تجهیزات تفریحی نصب کنند.

حسینی از همشهریان خواست هنگام استفاده از این تجهیزات، از استاندارد بودن آن مطمئن شوند.