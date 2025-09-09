پخش زنده
مدیر مخابرات منطقه زنجان گفت:سرقت کابلهای مخابرات در غرب شهر زنجان موجب قطع تلفن ثابت ۲ هزار و ۲۰۰ مشتری و سرویس اینترنت حدود یک هزار نفر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ حبیب الله شبستانی در بازدید میدانی از تلاشهای صورت گرفته برای اتصال به شبکه، افزود: متاسفانه به دلیل سرقت کابلهای مخابراتی، تلفن ثابت و اینترنت در محدوده خیابانهای پست سابق، ۱۷ شهریور، جاده همایون، ضلع غربی سعدی شمالی از چهارراه سعدی تا بیمارستان ارتش و دروازه ارگ شهر زنجان قطع است.
مدیر مخابرات منطقه زنجان با اشاره به تلاش مستمر نیروهای مخابرات برای برقراری اتصال خطوط قطع شده، افزود: کارکنان فنی شبکه کابل بلافاصله به محل اعزام و مشغول برطرف کردن مشکل به وجود آمده هستند، اما به دلیل حجم خرابی و محدودیت فعالیت به جهت شرایط خاص محل ایجاد خرابی، پیش بینی زمان حل کامل مشکل و وصل تمامی سرویسهای قطع شده غیر ممکن است.
وی گفت: سرقت این کابلها سود چندانی برای سارقان ندارد، اما خسارتهای بسیاری به مخابرات وارد و مشتریان این شرکت را دچار مشکل میکند.
شبستانی خاطرنشان کرد: در موضوع سرقت کابلهای مخابراتی و قطع تلفن تنها بحث خسارتهای مالی مطرح نیست، بلکه این موضوع نارضایتی مشتریان را به همراه دارد و درخواست ما این است که دستگاههای انتظامی و قضایی این موضوع را در برخورد با سارقان تجهیزات مخابراتی لحاظ کنند.
مدیر مخابرات منطقه زنجان افزود: خطوط مشتریان تلفن ثابت که خط تلفن آنها به دلیل سرقت کابل به مدت طولانی قطع شده است مشمول آبونمان نمیشود.