به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در آستانه هفدهم ربیع الاول میلاد با سعادت حضرت محمد (ص) با همت پایگاه‌های مقاومت بسیج، خیرین و گروه‌های جهادی سازمان بسیج سازندگی سپاه کربلای مازندران ۱۰۰ هزار بسته معیشتی بین نیازمندان سراسر استان تهیه و مراحل توزیع آن آغاز شد.

سردار محمدرضا موحد فرمانده سپاه کربلای مازندران گفت: با اجرای مرحله پویش ایران عاشورایی و کمک‌های مومنانه بسیج سپاه استان توزیع بسته‌های معیشتی تا میلاد رسول الله (ص) ادامه دارد.

وی افزود: ارزش مجموع بسته‌های اهدایی سپاه کربلا به نیازمندان استان ۲۰۰ میلیارد تومان است.