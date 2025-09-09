اجرای سازه های آبخیز داری مانع از تکرار سیل سیجان می شود
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز با اشاره به اهمیت تقویت منابع آب زیرزمینی گفت: ایجاد سازههای پیش دارنده راهکار موثری در کنترل سیل در فصلهای بارشی است، در این زمینه اقدامهای مطالعاتی و اجرایی برای پیشگیری از تکرار سیل سیجان در دستور کار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛
بیات با حضور در شبکه سیمای البرز و برنامه نگاه مردم گفت: موضوع انتقال آب در حوزه وزارت نیرو است؛ در عین حال آبخیزداری اقدامهایی در حوزه سد کرج و طالقان انجام میدهد در حوزه آبخیز طالقان، میزان فرسایش خاک بسیار بالا است و با توجه به سازند زمین شناسی، این فرسایش سطحی نیست، بیشتر لرزشی و تودهای و رانش است.
وی با بیان این که اقدامهایی در حوزه آبخیزطالقان صورت گرفته کنترل خاک و فرسایش است توضیح داد: براساس مطالعات سنوات گذشته، بهروزرسانی این مطالعات با هدف کنترل خاک و فرسایش صورت گرفته و عمده حوزههای ما کوهستانی است و آبخوانی را در سد کرج و طالقان نداریم که بگوییم میتوانیم اقدامهایی انجام دهیم که کمکی برای تقویت منابع آب زیرزمینی باشد.
بیات با حضور در شبکه سیمای البرز تصریح کرد: اقدامهای مطالعاتی ما میتواند به عمر مفید سد کرج و طالقان کمک کند همچنین پیشگیری و حل و رفع مخاطرات سیلاب در سدهای طالقان و کرج را شامل شود.
وی با اشاره به ظرفیت ۷۰۰ میلیون متر مکعبی مخزن آب سد کرج و سد طالقان با حضور در برنامه سیمای البرز بیان کرد: حوزه بالادست سد کرج حدود ۸۵ هزار هکتار و حوزه بالادست سد طالقان حدود ۹۵ هزار هکتار است. چنان چه در حوزه بالادست در زمینه پوشش گیاهی، اقدامهای حفاظت انجام شود و یک پوشش گیاهی درجه یک نگاه داریم میتوانیم منابع آبی را حفظ کنیم.
بیات با اشاره به اقدامهای بیولوژیکی در زمینه حفظ منافع آبی به مجری نگاه مردم تصریح کرد: شهرستان نظرآباد و اشتهارد از حیث کم آبی مشکلاتی دارند که در حال حاضر مطالعاتی در حال انجام است که مسئله کمبود آب مرتفع شود.
وی با اشاره به واقعه سیل در سیجان و بروز خسارت به کارشناس صدا و سیمای البرز بیان کرد: ایجاد سازههای پیش دارنده یکی از موانع موثر در کنترل سیل است؛ این اقدامها و احداث سازهها به عنوان سد زیرزمینی مانع تکرار سیلهایی مانند سیل سیجان است.