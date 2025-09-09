مهار آتش سوزی ناشی از سوزاندن پسماند در شهرستان سلماس
آتش سوزی ناشی از سوزاندن پسماند در سلماس مهار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سلماس گفت: در اجرای گشت و کنترل یگان حفاظت این اداره با یک مورد زبالهسوزی در اطراف حاشیه شهر برخورد، که بلافاصله با همکاری نیروهای آتش نشانی، آتش مهار شد
فهیمه قمری افزود: بر اساس ماده ۲۰ قانون هوای پاک، انباشت یا سوزاندن پسماندهای بیمارستانی، صنعتی، کشاورزی و خانگی در فضای باز و معابر عمومی ممنوع است و طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، این اقدام جرم محسوب میشود.
او تأکید کرد: یکی از پیامدهای ناشی از زباله سوزی، افزایش آلودگی هوای شهر است که مقابله با آن نیازمند همکاری دستگاههای اجرایی، شهرداریها و مشارکت مردم است.