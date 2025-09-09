می‌گویند دستمزدشان آن قدر بالا و نجومی است که با هیچ چیز قابل قیاس نیست، دخترانی که با خدا معامله کردند و دستمزدشان لبخند کودکان مناطق محروم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، ۲۲ نفر از دختران گروه جهادی حوزه شهیده گروسیان که ۱۰ سال است در این گروه فعالیت می‌کنند، تاکنون ۳ مدرسه را برای بازگشایی مدارس در مهرماه آماده کردند.

به گفته خانم نعمتی پور، فرمانده حوزه بسیج دانش آموزی ناحیه همدان این گروه جهادی با هدف شاداب سازی مدارس در مناطق محروم حاضر می‌شوند و با رنگ آمیزی و نقاشی دیوار‌های رنگ و رو رفته چهره‌ای شاد را ارمغان مدرسه‌ها می‌کنند.

هزینه‌های این گروه جهادی از طرف خیران مردمی جمع آوری می‌شود و تا یک هفته دیگر ادامه دارد.