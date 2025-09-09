افتخارآفرینی تیم کیوکوشین کاراته بانوان بوکان در مسابقات قهرمانی کشور
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بوکان از افتخارآفرینی تیم کیوکوشین کاراته بانوان بوکان در مسابقات قهرمانی کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛به گفته احمد نصرالهی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بوکان: مسابقات کاراته کیوکوشین WKB قهرمانی بانوان کشور (انتخابی جهانی لهستان) به میزبانی تهران ودر دوروز برگزار گردید.
نصرالهی افزود:تیم بوکان در این رقابتها توانست با کسب ۶ مدال طلا، ۴ مدال نقره و ۶ مدال برنز در بخشهای کاتا و کمیته، افتخاری بزرگ برای ورزش شهرستان و استان آذربایجان غربی کسب کند.
وی اظهارداشت:این رقابتها با حضور برترین ورزشکاران کشور برگزار شد و بانوان رزمیکار بوکانی با نمایشی مقتدرانه موفق به کسب این مدالها شدند.
دیانا بخشیده، گلارا سلیمانی، ویان کربلایی، روژان علیپور، نگین فتحاللهپور، باران دیبایی، مدال طلا والهام سلیمانی، آیدا پیره، هانا حسنی، هانا خانبابایی مدال نقره وهمچنین.سویبه شریفی، سروین مجاوری، روژان کاموسی، مائده رشیدی (دو مدال برنز در کاتا و کمیته)، ایلین عزیزنیا، مدال برنز این دوره از مسابقات راکسب کردند.
مربیگری این تیم را خانمها ژیلا مصطفی، آیدا علیزاده و بهاره منیجهای بر عهده داشتند.
کسب این عناوین ارزشمند بار دیگر توانمندی بانوان ورزشکار بوکان را به نمایش گذاشت و نوید آیندهای درخشان برای کاراته شهرستان در میادین ملی و بینالمللی را داد.