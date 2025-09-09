فرمانده انتظامی رومشکان از دستگیری ۲ نفر اراذل و و اوباش و مخلل نظم و امنیت عمومی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرمانده انتظامی رومشکان گفت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر قدرت نمایی، نزاع و درگیری و مزاحمت برای شهروندان توسط ۲ نفر اراذل و اوباش در سطح شهرستان رومشکان، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

سرهنگ مصطفی تیموری افزود: مأموران پس از هماهنگی قضایی به محل مربوطه اعزام و بلافاصله ۲ نفر اراذل و اوباش را که برای مردم مزاحمت ایجاد کرده بودند را شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی رومشکان با بیان این که متهمان پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند، خاطر نشان کرد: امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است و هرکس به هر طریقی بخواهد آن را خدشه دار کند با برخورد قاطع و قانونی پلیس روبه رو خواهد شد.