پلیس فتا فراجا اعلام کرد: مشمولان دریافت سود سهام عدالت مراقب پیامکهای جعلی باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، برای دریافت سود سهام عدالت هیچ پیامک، لینک و پیوندی برای افراد ارسال نخواهد شد و مردم آگاه باشند هرگونه پیام، پیامکی که برای آنها ارسال شده و از آنها خواسته بر روی لینک کلیک کرده و اطلاعات خود را تکمیل نمایند از سوی مجرمان سایبری است.
همچنین مشمولان دریافت سود سهام عدالت از ارائه اطلاعات شخصی و بانکی به افراد مشکوک خودداری کنند.
مشمولان دریافت سود سهام عدالت میتوانند هرگونه خبر درباره زمان و نحوه واریز سود سهام عدالت را تنها از طریق سایت شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به نشانی www.csdiran.ir و منابع خبری رسمی پیگیری کنند.
شهروندان میتوانند در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق تماس با مرکز امداد و فوریتهای سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ و سایت پلیس فتا به آدرس fata.gov.ir اطلاع دهند.