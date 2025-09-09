مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان: ۷ هزار و ۴۴۵ اسناد مالکیت دفترچه‌ای دستگاه‌های اجرایی در استان به اسناد به اسناد تک‌برگ تبدیل شده است.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،سید مهدی هاشمی در نشست شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول استان کرمان افزود: بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون الزام، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی کشور) مکلفند حسب مورد در خصوص اراضی و مستحدثات داخل در محدوده طرح هادی روستا‌ها و اراضی زراعی و باغ‌های خارج از محدوده قانونی شهرها، ضمن شناسایی متصرفان املاک مذکور، برای تهیه نقشه دارای مختصات جغرافیایی (یو. تی.‌ام) اقدام کنند.

وی ادامه داد: پس از استعلام از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و سازمان ملی زمین و مسکن مبنی بر تداخل نداشتن محدوده مورد تصرف با اراضی عمومی، از جمله اراضی ملی، منابع طبیعی، اراضی مستحدث و موات، مراتب را برای صدور سند مالکیت به سازمان ثبت اعلام کنند.

بگفته سید مهدی هاشمی : سازمان ثبت موظف است نقشه‌های مذکور را در هر پلاک اصلی منضم به اسامی متصرفان قانونی قطعات شناسایی شده، جهت اطلاع مردم در سامانه موضوع این ماده درج و نیز در محل پیوست کند تا در صورتی که اشخاص ذی‌نفع، به نقشه مذکور یا متصرفان اعلام شده اعتراض داشته باشند، ظرف شش ماه از تاریخ بارگذاری، اعتراض خود را در سامانه ثبت کنند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان افزود: معترض مکلف است ظرف یک­ماه از تاریخ ثبت اعتراض، دادخواست خود را به دادگاه صالح تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را در سامانه درج کند.

هاشمی یادآور شد: در این صورت صدور سند مالکیت، موکول به حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست را ارائه نکند، اداره ثبت محل، مکلف به صدور سند مالکیت برای متصرف قانونی است.

دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اعلام کرد: تاکنون ۱۳۰ هزار سند مالکیت روستایی در استان کرمان صادر شده که حدود یک سوم روستا‌های استان را شامل می‌شود و براساس پیش‌بینی‌های انجام شده، تا پنج سال آینده باید تمامی اسناد در این حوزه صادر شود.

وی یادآور شد: سنددار کردن همه اراضی ملی در شمال استان کرمان به پایان رسیده و در جنوب استان نیز ۵۸ هزار هکتار باقی مانده است که باید به سرعت پیگیری و صادر شود..

فرمانده قرارگاه حدنگاری شهید سلیمانی با تاکید بر پرهیز از حرکت‌های جزیره‌ای مشاوران املاک در شهرستان‌ها افزود: ۲ هزار و ۶۶ مشاور املاک در استان کرمان فعالیت دارند که ۹۷ درصد این واحد‌ها به سامانه کاتب متصل شده‌اند.