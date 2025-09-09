به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرمانده انتظامی لرستان در حاشیه دستگیری کلاهبردار حوزه ساخت‌وساز در خرم‌آباد اظهار کرد: مأموران در پی اشراف اطلاعاتی مأموران مبنی بر یک فقره کلاهبرداری در پوشش فعالیت‌های ساختمانی توسط یک نفر در خرم‌آباد، بررسی موضوع در دستور کار مأموران کلانتری ۱۳ این شهرستان قرار گرفت.



سردار محمدرضا هاشمی فر افزود: در بررسی‌های اولیه توسط پلیس مشخص شد فرد کلاهبردار با ترفند متقلبانه و سوءاستفاده از اعتماد شهروندان، اقدام به خرید املاک و پروژه‌های ساختمانی با صدور چک‌های فاقد اعتبار کرده و مبلغ ۲ میلیارد تومان از شهروندان کلاهبرداری کرده است.



فرمانده انتظامی لرستان گفت: متهم با اشراف اطلاعاتی و هماهنگی قضایی طی عملیاتی ضربتی دستگیر و در تحقیقات پلیس به جرم خود اعتراف و ۲۰ میلیارد ریال کلاهبرداری از وی کشف شد.



هاشمی فر خاطر نشان کرد: شهروندان در معاملات خود به طور جدی مراقبت و مواظب افراد کلاهبردار باشند و در صورت مواجهه با این‌گونه موارد از طریق تلفن ۱۱۰ پلیس را در جریان قرار دهند.