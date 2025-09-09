به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بر اساس داده‌های پایگاه اطلاعات جمعیت کشور از سال ۱۲۹۷ تاکنون، نام محمد با ۲ میلیون و ۷۰۷ هزار و ۶۷۱ فراوانی، پرتکرار‌ترین اسم مردان ایرانی است.

بعد از محمد، علی با ۲ میلیون و ۴۹۶ هزار و ۶۰ فراوانی و حسین با یک میلیون و ۸۸۴ هزار و ۱۴۵ فراوانی، پرتکرارترین نام‌های مرد در ایران هستند.

همچنین نام‌های مهدی، رضا، حسن، محمدرضا، علیرضا، احمد و امیرحسین به ترتیب بیشترین فراوانی را در پایگاه سازمان ثبت احوال کشور به خود اختصاص داده‌اند.