مسئولان نمایشگاه «ایراننوشت» امسال با رویکردی نوین و گستردهتر از همیشه، علاوه بر عرضه حضوری محصولات در مصلای امام خمینی (ره)، امکان خرید نوشتافزار ایرانی ـ اسلامی را به صورت کاملاً مجازی برای بازدیدکنندگان و خانوادهها در سراسر کشور فراهم کرده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مهدی کلانتری، مدیرعامل مجمع نوشت افزار ایرانی اسلامی، در نشست خبری یازدهمین نمایشگاه ایران نوشت در گفتوگو با خبرنگار ما اظهار داشت: «همزمان با یازدهمین نمایشگاه ایراننوشت در تهران، این رویداد فرهنگی از ابتدای شهریور ماه در شش استان دیگر شامل مشهد، شیراز، قم، یزد، اهواز و البرز نیز فعال شده است.»
وی با تأکید بر نوآوری نمایشگاه امسال افزود: «برای اولین بار، دسترسی خانوادهها در سراسر کشور به خرید از نمایشگاه ایراننوشت فراهم شده است. به عنوان مثال، خانوادهها میتوانند سفارش خود را به صورت آنلاین در بخش مجازی نمایشگاه به نشانی irannevesht.ir ثبت کنند و پس از ثبت، کالاهای مورد نظر از نمایشگاه برایشان ارسال خواهد شد.» این گام مهم، بستر را برای دسترسی آسانتر تمامی هموطنان به محصولات فرهنگی و آموزشی فراهم میکند.
کلانتری همچنین به وسعت نمایشگاه تهران اشاره کرد و گفت: «در نمایشگاه تهران ۶۳ غرفه فعال است که حدود ۲ الی ۳ هزار قلم کالای متنوع نوشتافزار ایرانی اسلامی را عرضه میکنند. لازم به ذکر است که فضای نمایشگاه امسال نسبت به سالهای گذشته ۲.۵ برابر گسترش یافته که نشان از رشد و اهمیت این رویداد دارد.»
مدیرعامل مجمع نوشت افزار ایرانی اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: «خانوادهها باید با دقت کالای مورد نظر کودکان و محصلان را انتخاب کنند، زیرا شخصیتها و طرحهای روی دفاتر و لوازمالتحریر میتواند تا سالها بر افکار و شخصیت کودکان تأثیرگذار باشد.»