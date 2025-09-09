پخش زنده
طرح بازرسی بازگشایی مدارس در استان فارس آغاز شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،به گفته رئیس اتاق اصناف مرکز فارس، این طرح تا ۱۸ مهرماه و برای رفاه مردم و نظارت بر بازار قیمتها اجرا میشود.
جوانمردی افزود: تمرکز این طرح روی پوشاک، کیف و لوازم التحریر است و با حضور بازرسان اتاق اصناف، صمت، تعزیرات، بسیج اصناف برگزار میشوند.
وی گفت در استان ۵۰۰ بازرس کار نظارت بر بازار را انجام میدهند و در شیراز ۳۰ اکیپ بازرسی در اجرای این طرح حضور دارند.
جوانمردی افزود شمارههای ۱۳۵ و ۳۲۳۴۰۰۰از تعزیرات و اتاق اصناف آماده دریافت تخلفات بازاریان و شکایات مردمی است.