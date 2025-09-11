به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سرپرست مدیریت امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، گفت:سطح زیرکشت فندق در استان بالغ بر ۴۵۵ هکتار است که از این میزان، ۴۲۰ هکتار باغات بارور و ۳۵ هکتار باغات غیربارور هستند.

کریمی با اشاره به پراکندگی باغات فندق در استان تصریح کرد: اگرچه فندق در شهرستان‌های زنجان و طارم کشت می‌شود، اما با توجه به سطح زیرکشت، تعداد بهره‌برداران و شرایط اقلیمی، شهرستان طارم به‌عنوان قطب اصلی تولید فندق استان شناخته می‌شود.

وی افزود: هم اکنون در حدود ۴۵۰ بهره‌بردار در زمینه تولید فندق فعالیت دارند و پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۶۵۰ تن محصول از باغات استان برداشت شود.

کریمی درباره ارقام کشت‌شده گفت: مهم‌ترین ارقام فندق در استان شامل قره‌باغی، کووا، فرتیل، نگرت و چند رقم محلی دیگر است که به دلیل کیفیت مطلوب مغز، درصد روغن بالا و قابلیت فرآوری، عمدتاً به‌صورت آجیلی مصرف می‌شوند.

وی در پایان افزود: فندق تولیدی شهرستان طارم علاوه بر تأمین نیاز بازار استان زنجان، به استان‌های همجوار نیز عرضه می‌شود و ظرفیت مناسبی برای توسعه صنایع فرآوری، بسته‌بندی و صادرات دارد.

برداشت فندق از باغات استان از اواخر مردادماه آغاز شده و تا پایان شهریورماه ادامه خواهد داشت.