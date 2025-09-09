پویش کشوری ایران عاشورایی با حضور گسترده جهادگران بسیجی در ساوجبلاغ برگزار و بیش از ۱۶۰۰ بسته معیشتی و لوازم‌التحریر میان خانواده‌های نیازمند توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ سرهنگ محمد فلاحتکاری رئیس سازمان بسیج سازندگی استان البرز، ارزش ریالی این اقلام را ۵ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت:هدف این پویش کاهش دغدغه‌های معیشتی و آموزشی در آستانه سال تحصیلی جدید است و با مشارکت گروه‌های جهادی، اقلام مورد نیاز به مناطق مختلف شهرستان منتقل شد.

سرهنگ پاسدار علیرضا علیزاده، فرمانده سپاه ناحیه ساوجبلاغ، نیز افزود:در اجرای این مرحله از پویش بیش از ۲۰ گروه جهادی فعال حضور داشتند و بسته‌ها را به خانواده‌ها تحویل دادند. این برنامه نمونه‌ای از فرهنگ ایثار و همدلی است که از آموزه‌های عاشورا الهام گرفته شده است.

وی ادامه داد:خانواده‌های کم برخوردار خارج از پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند و با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند. پویش ایران عاشورایی در دیگر نقاط استان البرز ادامه خواهد داشت و مراحل بعدی توزیع بسته‌ها با همکاری بسیج و خیرین انجام می‌شود.