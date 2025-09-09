یزد الگوی مدیریت مصرف آب در کشور
استان یزد با ثبت کمترین میزان هدررفت شبکه و بهرهگیری از میراث کهن قناتها، امروز به الگویی ملی در مدیریت مصرف آب تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
مدیر روابطعمومی و امور بینالملل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در نشست با اصحاب رسانه در یزد گفت: استان یزد با ثبت کمترین میزان هدررفت شبکه و بهرهگیری از میراث کهن قناتها، امروز به الگویی ملی در مدیریت مصرف آب تبدیل شده است.
مهدی بختی افزود: کشور در سالهای اخیر با خشکسالیهای پیدرپی و تنشهای شدید آبی مواجه بوده و تحقق برنامههای صنعت آبفا بدون همراهی مردم و رسانهها امکانپذیر نبوده است.
وی ادامه داد: رسانهها با تبیین و انعکاس اقدامات، نقش امیدآفرین خود را ایفا کرده و پلی میان صنعت آب و جامعه شدهاند و امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند ارتباط شفاف، پاسخگویی و ارائه اطلاعات صحیح به مردم هستیم.
بختی با اشاره به موضوع بهرهبرداری از منابع آبی گفت: منطقیترین و قابلدفاعترین دلیل حفر چاه در شرایط فعلی، تأمین آب شرب شهروندان است و باید تدبیری برای سایر حوزهها کرد؛ هرچند حفاظت از سفرههای زیرزمینی و آبخوانها ضرورتی اجتنابناپذیر است.
وی با تشریح مفهوم آب بدون درآمد، توضیح داد: این شاخص شامل هدررفت شبکه، انشعابات غیرمجاز، خطای محاسبه کنتور و آبی است که به نهادهای خدماترسان مانند آتشنشانی اختصاص مییابد و میانگین کشوری هدررفت شبکه ۱۴.۹ درصد است، در حالیکه یزد با ثبت رقم ۱۲.۵ درصد عملکردی بهتر از میانگین کشور داشته است.
مدیرکل روابط عمومی و امور بینالملل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به جایگاه تاریخی یزد در مهندسی آب اظهار داشت: قناتها و کاریزهای این دیار، نمادی جهانی از مدیریت پایدار منابع آبی هستند و انتظار میرود متولیان امروز با بهرهگیری از این میراث و تلفیق آن با فناوریهای نوین، مدیریت مصرف را به بهترین شکل ادامه دهند.
بختی ضمن قدردانی از تلاش شبانهروزی کارکنان آبفا و همراهی رسانهها گفت: هدف اصلی ما تأمین پایدار آب شرب سالم برای مردم است و حتی یک لحظه نباید در این رسالت کوتاهی شود و رسانهها در این مسیر بازوی قدرتمند صنعت آب و فاضلاب برای فرهنگسازی و افزایش مشارکت مردم به شمار میروند.