به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛حسین نجف زاده گفت: با توجه فرا رسیدن سال تحصیلی جدید و افزایش تقاضای مردم برای خرید لوازم تحصیلی دانش آموزان اعم از نوشت افزار، کیف، کفش، پوشاک و همچنین تامین سرویس مدارس، تعزیرات حکومتی استان بر اساس وظایف قانونی خود در جهت رفاه حال هموطنان و حمایت از مصرف کنندگان و مقابله با روند افزایش تخلفات احتمالی به ویژه تخلف گرانفروشی ناشی از افزایش تقاضا برای خرید مایحتاج این ایام، از چهارم شهریورماه تا شانزدهم مهرماه اقدام به برگزاری «طرح نظارتی ویژه آغاز سال تحصیلی» خواهد نمود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: در این طرح تعزیرات حکومتی استان با راه اندازی گشت‌های مشترک با هماهنگی دستگاه‌های نظارتی از تمام ظرفیت‌های تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه‌های نظارتی استان برای خدمت رسانی مناسب به مردم ضمن بازرسی‌های میدانی در سطح بازار، برخورد سریع و قانونی با تخلفات احتمالی علی الخصوص گران فروشی در محل تخلف خواهد نمود.

نجف زاده در خاتمه از آمادگی تعزیرات حکومتی استان جهت دریافت و رسیدگی فوری به شکایات وگزارشات مردمی خبرداد و از شهروندان درخواست کرد به منظور اجرای هرچه بهتر این طرح در صورت مشاهده هرگونه تخلف موضوع را ازطریق سامانه اینترنتی www.tazirat۱۳۵.ir و یا با شماره تلفن ۱۳۵ به تعزیرات حکومتی استان و یا از طریق تلفن ۱۲۴ به سازمان صنعت؛ معدن وتجارت استان گزارش نمایند.